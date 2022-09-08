14+8+11 от Томаша Саторански помогли Чехии завоевать последнюю путевку в плей-офф Евробаскета

Сборная Чехии на площадке O2 Арены в Праге одержала победу над командой Израиля (88:77) и стала последним участником плей-офф Евробаскета-2022.

Защитник «Барселоны» провел свой лучший матч на турнире, набрав 14 очков, сделав 8 подборов, 11 передач и 2 перехвата.

стал самым результативным игроком в составе победителей – 25 очков. добавил 16 очков, 7 подборов и 5 передач.

Для попадания в 1/8 финала чехам нужно было выиграть более 6 очков. Команда Ронена Гинзбурга заняла четвертое место в группе D (2-3) и теперь встретится с Грецией, которая выиграла группу C с результатом 5-0.

Сборная Израиля стала пятой в группе и завершила свои выступления на Евробаскете.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад