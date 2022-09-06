Стивен Эй Смит не включил Йокича в топ-5 игроков НБА

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит назвал свою пятерку лучших игроков на сегодняшний день.

Я по-прежнему считаю, что Леброн входит туда. Также я назову Кей Ди и Янниса. ЛеБрон, Кей Ди, Яннис. , определенно, тоже там.

Все любят Йокича, потому что у него отличные показатели. Я должен уделить ему внимание. Если мы смотрим на статистику, выбираем Йокича. Но я выберу Эмбиида из-за его таланта, – заявил Смит.

Йокич был признан MVP двух последних сезонов. Эмбиид оба раза финишировал вторым в голосовании.

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