Винс Картер: «Главная европейская суперзвезда – Никола Йокич»

Бывший игрок , эксперт ESPN Винс Картер назвал лучшего европейского игрока.

Картер выбрал между сербом Николой Йокичем («Денвер»), греком Яннисом Адетокумбо («Милуоки») и словенцем Лукой Дончичем («Даллас»).

«Многие говорят, что Яннис сейчас самый лучший баскетболист вообще. Лука? Мы видим, на что он способен. Но для меня странно, что мы не замечаем «больших». Когда Шак доминировал, то по умолчанию рассматривался в качестве одного из лучших в баскетболе.

Как можно не отдавать должное действующему MVP? Йокич – суперзвезда, причем ведет игру по своим собственным правилам. Его нельзя назвать ярким и показным парнем, но он делает свое дело. Он делает свое дело», – заявил Картер.

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