Клемен Препелич: «Лука Дончич неоднократно доказывал, что если его разозлить, это плохо для вас закончится»

Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич выразил восхищение выступлением своего партнера по команде Луки Дончича во вчерашнем матче против Франции (88:82) на Евробаскете.

«Это Лука. Он неоднократно доказывал, что если его разозлить, это плохо для вас закончится.

Они жестко играли против него. Ему пришлось наложить швы на голове, но в итоге он провел невероятный матч. Его 27 очков привели нас к победе и заслуженному первому месту в группе», – сказал Препелич.

Дончич набрал 47 очков. Это второй результат в истории чемпионатов Европы. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом в 1957 году (63 очка).

В первой половине встречи Дончич получил удар локтем по голове. В большом перерыве суперзвезде НБА пришлось наложить швы.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад