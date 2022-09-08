Владимир Гомельский назвал Топ-5 игроков Евробаскета: «Мицич, Фурнье, Осман, Адетокумбо, Йокич»

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Известный комментатор Владимир Гомельский назвал свою пятерку лучших игроков Евробаскета-2022 на данный момент, не включив в нее звезду сборной Словении Луку Дончича.

«Мицич, Фурнье, Осман, Адетокумбо, Йокич», — написал эксперт в конференции на своем официальном сайте.

Дончич занимает третье место по результативности (26,6 очка в среднем за матч), шестое – по передачам (6,8), шестое – по перехватам (1,8) и одиннадцатое – по подборам (7,6).

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад

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