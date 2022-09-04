«Никс» продлили Барретта из-за неудачи с Митчеллом

изначально не планировал подписывать ранее продление с форвардом .

Как сообщает обозреватель New York Post Марк Берман, «Никс» хотели обменять Барретта в «Юту» на .

Если бы форвард не был включен в сделку, клуб не стал бы продлевать соглашение с ним до дедлайна в середине октября или вовсе позволил бы стать ему ограниченно свободным агентом.

После обмена Митчелла в «Кливленд» Барретт подписал продление контракта на 4 года и 120 миллионов долларов.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла