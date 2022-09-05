Эксперт Рик Бьюкер: «В «Юте» были недовольны тем, что Митчелл хотел уйти, и вместо «Никс» отправили его в «Кэвз»

Эксперт Рик Бьюкер рассказал о том, почему «Юта» после длительных переговоров отклонила предложение «Нью-Йорка» и отправила 3-кратного участника Матча звезд в «Кливленд».

По информации Бьюкера, желание Митчелла покинуть клуб вызвало недовольство у некоторых представителей офиса «Джаз».

«Некоторые из руководителей «Джаз» были недовольны тем, что Митчелл хотел уйти, и рассматривали отправку его в «Кливленд» – а не домой, в – как расплату», – утверждает Бьюкер.

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