Боян Богданович набрал 27 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи в победном матче против Украины

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Форвард Боян Богданович стал самым результативным игроком победного матча против команды Украины (90:85) в заключительном туре группового этапа Евробаскета-2022.

33-летний игрок «Юты» набрал 27 очков (8 из 16 с игры, 4 из 5 из-за дуги, 7 из 9 с линии штрафных), сделал 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 потери за 36 минут на площадке.

Хорватия сместила Украину со второго места в группе C, но может снова уступить вторую строчку украинцам, если Италия обыграет Великобританию.

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