Крунослав Симон: «Хорватия еще не провела свои лучшие матчи на Евробаскете»

Атакующий защитник сборной Хорватии Крунослав Симон после победы над Украиной (90:85) в заключительном матче группового этапа заявил, что лучшие матчи его команды на турнире еще впереди.

«Мы рады третьему месту, но мы также знаем, что нам еще есть что показать.

Я думаю, что мы еще не провели свои лучшие матчи на Евробаскете, и если будем играть на пределе своих возможностей, я считаю, что многие команды будут не рады встречи с нами.

Конечно, наше место в группе немного расстраивает, но если вы хотите выиграть что-то важное, вы должны обыграть большие команды. Поэтому мне все равно, когда мы будем играть против этих команд, сейчас или в полуфинале», – сказал Симон.

Хорватия уступит Украине второе место в группе C, если Италия обыграет Великобританию.

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