Джанмарко Поццекко: «Должен извиниться перед Пайолой за то, что почти не использовал его»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко признался, что совершил ошибку, не используя разыгрывающего «Виртуса» Алессандро Пайолу на Евробаскете.
«Я должен извиниться перед Пайолой. Сегодня он провел потрясающий матч, и он фантастический парень.
Я почти не использовал его до сегодняшнего дня, и это было ошибкой. Когда я говорю, что тренеры иногда причиняют вред, вы должны мне верить», – сказал Поццекко.
Во вчерашнем победном матче против Хорватии (81:76) Пайола сыграл больше 22 минут, набрав 8 очков, 5 передач, 2 подбора и 2 перехвата.
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