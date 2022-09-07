Джанмарко Поццекко: «Должен извиниться перед Пайолой за то, что почти не использовал его»

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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко признался, что совершил ошибку, не используя разыгрывающего «Виртуса» Алессандро Пайолу на Евробаскете.

«Я должен извиниться перед Пайолой. Сегодня он провел потрясающий матч, и он фантастический парень.

Я почти не использовал его до сегодняшнего дня, и это было ошибкой. Когда я говорю, что тренеры иногда причиняют вред, вы должны мне верить», – сказал Поццекко.

Во вчерашнем победном матче против Хорватии (81:76) Пайола сыграл больше 22 минут, набрав 8 очков, 5 передач, 2 подбора и 2 перехвата.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами

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