Велимир Перасович – о товарищеских матчах против «Пармы»: «Увидел отличный настрой, большое желание и стремление прогрессировать»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги товарищеских матчей с и рассказал о первом сопернике в Кубке Хайретдинова – «Самаре».

«Товарищеские игры с «Пармой» стали для нас первыми после единственной полноценной тренировки пять на пять. Со стороны ребят я увидел отличный настрой, большое желание и стремление прогрессировать.

Но нам еще только предстоит внедрить всех новичков в систему. Ненад Димитриевич вышел против «Пармы» практически с листа, Энтони Браун присоединился к нам только на этой неделе. Поэтому пока преждевременно делать какие-либо выводы, ведь мы находимся в самом начале пути.

Признаюсь, мне сложно составить мнение о «Самаре», ведь я не видел эту команду в деле. Знаю, что их возглавил Сергей Базаревич, они подписали хороших игроков, таких как Маркос Найт, Малкольм Томас. Пожалуй, это все, что я сейчас могу сказать о нашем сопернике. Потому что пока мы не проводим скаутинг и не готовимся специально к следующему матчу.

На данном этапе межсезонья в первую очередь сосредоточены на себе и своей игре, а не на оппонентах», – передает слова тренера официальный сайт УНИКСа.

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