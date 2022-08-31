Сербия – фаворит Евробаскета-2022 по мнению ФИБА, Словения – 2-я, Греция – 3-я

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ФИБА опубликовала рейтинг сборных команд, которые сыграют на чемпионате Европы-2022.

Главным фаворитом на победу в турнире считается сборная Сербии. В составе команды выступит MVP двух последних сезонов НБА, центровой «Денвера» Никола Йокич.

На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион Евробаскета, сборная Словения Луки Дончича («Даллас»), а на третьем – сборная Греции Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

Далее идут Литва и Франция, в составе которых по несколько игроков НБА. Также в Топ-8 присутствуют Германия, Испания и Италия.

Евробаскет-2022 может стать лучшим в истории. Зачем за ним вообще следить, если туда не взяли сборную России

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