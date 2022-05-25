В первой символической пятерке НБА нет игрока старше 27 лет впервые за 67 лет

В первой символической сборной НБА нынешнего сезона нет ни одного игрока старше 27 лет.
Лука Дончич (23 года), Девин Букер (25), Джейсон Тейтум (24), Яннис Адетокумбо (27) и Никола Йокич (26) не превысили данный показатель впервые с сезона-1954/55.
Также примечательно, что в первой пятерке этого года сразу три иностранных игрока. Дончич представляет Словению, Яннис – Грецию, Йокич – Сербию.
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев