В первой символической пятерке НБА нет игрока старше 27 лет впервые за 67 лет

В первой символической сборной НБА нынешнего сезона нет ни одного игрока старше 27 лет.

(23 года), (25), (24), (27) и (26) не превысили данный показатель впервые с сезона-1954/55.

Также примечательно, что в первой пятерке этого года сразу три иностранных игрока. Дончич представляет Словению, Яннис – Грецию, Йокич – Сербию.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев