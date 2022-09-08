Марюс Григонис: «Никому не захочется играть в плей-офф с Литвой»

Защитник сборной Литвы Марюс Григонис заявил, что команда остается опасным соперником, несмотря на неубедительное выступление на групповом этапе Евробаскета.

Литовцы пробились в плей-офф благодаря победе над Боснией и Герцеговиной в последнем туре.

«Даже хорошо, что некоторые считают нас аутсайдерами. Потому что на нас будет меньше давления. Мы здесь для того, чтобы бороться в каждом матче и побеждать в каждом матче. Я уверен, что никому не захочется играть в плей-офф с Литвой.

У нас есть несколько дней, чтобы подготовится к Испании. Я жду эту игру с нетерпением. Впереди много интересных сражений», – заявил Григонис.

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