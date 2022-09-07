Хуан Эрнангомес: «Испания играет сердцем в каждом матче»

Форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес заявил, что гордится игрой команды на Евробаскете-2022.

«Да, у нас нет таланта Газолей, Наварро или Рубио. Но у нас есть другое, и мы знаем об этом. Мы 12 парней, готовые играть сердцем в каждом матче. И мы доверяем друг другу, это и есть команда.

Я стараюсь делать все то же самое, как обычно, быть готовым к каждой игре. Я горжусь молодыми парнями в нашей команде. Им предстоит многое узнать у ветеранов, как и мы в свое время узнали. Главное – бороться в каждой игре», – сказал Эрнангомес.

В среду Испания (72:69) одолела Турцию и заняла первое место в группе A с показателями 4-1.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами