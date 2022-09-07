Кемба Уокер не может найти новую команду, пока остается в «Детройте»

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Разыгрывающий Кемба Уокер по-прежнему остается в составе «Детройта».

Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, Уокер договорился с командой о выкупе, при котором откажется от части зарплаты за сезон-2022/23 (9,2 млн долларов).

Отмечается, что Уокер пока не может найти новую команду, которая компенсирует деньги, от которых он отказывается.

«Пистонс» могут отказаться от Уокера, если решат, что им нужно место в составе. При этом разыгрывающий имеет право не уступать в деньгах.

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