Кемба Уокер может вернуться в «Хорнетс»

рассматривает возможность возвращения в команду разыгрывающего защитника (32 года, 183 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Также «Хорнетс» рассматривают других свободных агентов, в том числе разыгрывающего Айзейю Томаса.

В минувшем сезоне Уокер провел 37 матчей за «Нью-Йорк», набирая в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. В межсезонье «Никс» отправили Уокера и новичка Джейлена Дюрена в «Пистонс» в обмен на пик первого раунда драфта-2025.

планирует выкупить контракт Уокера.

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