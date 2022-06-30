«Детройт» выкупит контракт Кембы Уокера

Четырехкратный участник Матча всех звезд (32 года, 183 см) и договорились о выкупе контракта. Стороны подпишут сделку в ближайшее время, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Пистонс» приобрели 32-летнего разыгрывающего у «Никс» в день драфта вместе с центровым Джейленом Дюреном, который был выбран под 13-м номером. Взамен «Детройт» отдал «Нью-Йорку» пик первого раунда драфта-2025, полученный у «Портленда» в обмене с участием Джерами Гранта.

Контракт Уокера рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он должен получить 9,2 млн долларов.

В прошлом сезоне Уокер набирал за «Никс» 11,6 очка и 3,5 передачи в среднем за матч и вылетел из ротации Тома Тибодо.

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