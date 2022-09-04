Руди Фернандес вышел на 2-е место по числу матчей за сборную Испании

Капитан сборной Испании Руди Фернандес провел свой 240-й матч за национальную команду, сыграв на Евробаскете-2022 против сборной Грузии (90:64).

37-летний форвард вышел на второе место по данному показателю в истории. Он опередил легендарного Хуана Антонио Сан Эпифанио (239) – вице-чемпиона Олимпийских игр 1984 года, двукратного призера чемпионатов Европы.

Лидером рейтинга является . На его счету 253 матча в составе испанской сборной. Фернандес может провести еще семь игр на Евробаскете-2022, если пройдет с командой весь путь на турнире.

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