Суперкубок Единой лиги ВТБ-2022 пройдет 22-25 сентября в Москве

22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве состоится Суперкубок Единой Лиги ВТБ с участием российских и иностранных клубов.
В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ: «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань». Также планируется пригласить два зарубежных клуба.
Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.
Впервые Суперкубок Единой лиги прошел в сентябре 2021 года. В нем также приняли участие четыре сильнейших российских команды. ЦСКА стал победителем турнира.
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