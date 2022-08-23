Суперкубок Единой лиги ВТБ-2022 пройдет 22-25 сентября в Москве

22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве состоится с участием российских и иностранных клубов.

В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ: «Зенит», ЦСКА, и . Также планируется пригласить два зарубежных клуба.

Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.

Впервые Суперкубок Единой лиги прошел в сентябре 2021 года. В нем также приняли участие четыре сильнейших российских команды. ЦСКА стал победителем турнира.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля