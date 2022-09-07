Лука Дончич – о рекордсмене Евробаскета-2022 по очкам в одном матче: «Я ставлю на Янниса»

Лидер сборной Словении Лука Дончич назвал игрока, который, по его мнению, станет рекордсменом Евробаскета-2022 по количеству очков, набранных в одном матче.

«Яннис.

Почему? Потому что это Яннис Адетокумбо», – сказал Дончич, улыбаясь.

Во вчерашнем победном матче против Германии Дончич набрал 36 очков, сделал 10 подборов и 4 передачи.

«В этом заслуга моих партнеров по команде. Я плохо выступал до этого матча. Мои партнеры по команде очень помогли мне. Мы провели очень хороший матч. Вся команда играла потрясающе. Вот так и надо играть», – сказал Дончич.

Лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо во вчерашнем победном матче против Украины набрал 41 очко и сделал 9 подборов.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами