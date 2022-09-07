Лука Дончич: «В Европе командная защита лучше, чем в НБА»

Звездный разыгрывающий сборной Словении и сравнил уровень обороны в НБА и в Европе.

«Я думаю, что лучшие защитники выступают в НБА, безусловно. Но здесь, в Европе, командная защита явно более впечатляющая.

Из-за меньшего размера площадки нет нарушений правила трех секунд. Я считаю, что командная защита очень важна», – сказал Дончич.

Во время дебютного сезона в НБА Дончич заявлял, что набирать очки в американской лиге намного легче, чем в Европе.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами