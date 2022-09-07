Андрей Кириленко: «Со сборной России Евробаскет был бы интереснее»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что участие сборной России сделало бы чемпионат Европы-2022 интереснее.

«Честно говоря, слежу за ним очень слабо. Все равно, когда твоя команда не играет, очень сложно быть в большом интересе. В любом случае это один из удачных чемпионатов Европы, давно его не было. Много звезд в этом году приехало, поэтому я уверен, тем болельщикам, кто смотрит, это довольно интересно.

Конечно, с нашей командой он был бы интереснее, об этом даже не надо спрашивать. Мы отобрались на турнир. Я уверен, что все наши болельщики с удовольствием посмотрели бы игры. Сейчас могли бы играть группу в Грузии», – передает слова Кириленко ТАСС.

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