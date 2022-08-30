Андрей Кириленко: «Лимит зарплат позволит выровнять уровень конкуренции в лигах»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал введение лимита на зарплаты игроков в мужской Суперлиге и женской Премьер-лиге.

Клуб Премьер-лиги сможет тратить не более 100 миллионов рублей на зарплаты всех игроков суммарно за сезон, команда мужской Суперлиги – не более 50 миллионов рублей.

«Для нас это новое и, безусловно, важное начинание, и мы надеемся, что оно окажет благоприятный эффект на развитие клубных соревнований и уровень подготовки кандидатов в сборные России.

Безусловно, в будущем будет выработано компромиссное решение, которое позволит сохранить баланс интересов большинства команд Премьер-лиги и мужской Суперлиги и одновременно выровнять уровень конкуренции среди участников соревнований», – заявил Кириленко.

«Руна» теперь и в женской в Суперлиге. Что нужно знать о новом проекте клуба?