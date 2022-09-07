Андрей Кириленко: «В течение года будем смотреть, какие сборные смогут сыграть с Россией»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что возможные соперники сборной России в товарищеских матчах будут определены в течение года, исходя из международного календаря.

«На сегодняшний день находимся в ситуации, когда можем организовать только тренировочный процесс в команде. Конечно, в течение года будем видеть, команды каких стран смогут с нами сыграть.

Сейчас очень насыщенный международный календарь, поэтому будем смотреть, какие команды доступны нам. В первую очередь говорю о командах высокого уровня, для того, чтобы иметь хорошую практику», – передает слова Кириленко ТАСС.

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