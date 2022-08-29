Кириленко и игроки женской сборной России посетили мастер-класс в Ершово

Президент РФБ Андрей Кириленко и игроки женской сборной России стали гостями мастер-класса в Ершово.
В третьем мастер-классе в рамках международного проекта Her World, Her Rules помимо президента РФБ приняли участие Марина Голдырева, Анастасия Логунова и Ксения Тихоненко.
Мастер-класс прошел под руководством приглашенного тренера РФБ Натальи Меркуловой. На протяжении всего тренировочного процесса ей ассистировали тренеры спортивной школы, а также игроки женской сборной России.
Основная направленность тренировки заключалась в развитии индивидуальных качеств. А кульминацией занятия стала игра в «американку» совместно с игроками сборной и президентом РФБ.
По окончании мастер-класса его участницы задали интересующие их вопросы игрокам и Андрею Кириленко, состоялась автограф-сессия.
Полную трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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