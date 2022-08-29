Кириленко и игроки женской сборной России посетили мастер-класс в Ершово

Президент РФБ Андрей Кириленко и игроки женской сборной России стали гостями мастер-класса в Ершово.

В третьем мастер-классе в рамках международного проекта Her World, Her Rules помимо президента РФБ приняли участие Марина Голдырева, и .

Мастер-класс прошел под руководством приглашенного тренера РФБ Натальи Меркуловой. На протяжении всего тренировочного процесса ей ассистировали тренеры спортивной школы, а также игроки женской сборной России.

Основная направленность тренировки заключалась в развитии индивидуальных качеств. А кульминацией занятия стала игра в «американку» совместно с игроками сборной и президентом РФБ.

По окончании мастер-класса его участницы задали интересующие их вопросы игрокам и Андрею Кириленко, состоялась автограф-сессия.

Полную трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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