Андрей Кириленко – о первенствах России U18 и U23: «В Калининграде прошли два великолепных соревнования»

Президент РФБ Андрей Кириленко побывал на решающем дне первенств России U18 и U23 в Калининграде и наградил чемпионов.

Кириленко подвел итоги турниров.

«В Калининграде прошли два великолепных соревнования. Много болельщиков, очень интересные и плотные игры. Понравились все: и уже известные по взрослому чемпионату России девушки из Санкт-Петербурга, и «Байкал» U23, и юниорки из МБА, и яркая команда R2D2 из Воронежа, вырвавшая победу у , которую назвал бы фаворитом первенства U18.

Пермские ребята очень интересные, заслужили особое уважение за то, что после тяжелой травмы партнера не опустили рук и втроем дошли по сетке плей-офф до финала.

Здорово, что мы вернулись на площадку, которую открывали несколько лет назад с партнерами из ПСБ – а теперь еще и привезли такие статусные соревнования, как первенства России U18 и U23», – заявил Кириленко.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА