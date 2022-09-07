«Первая передача сезона». Уэстбрук подал Беверли полотенце во время пресс-конференции

Новобранец Патрик Беверли пошутил, когда его новый партнер по команде подал ему полотенце во время пресс-конференции.

«Спасибо, брат. Первая передача сезона», – сказал Беверли, вытирая пот с лица.

Во время общения со СМИ Беверли заявил, что «безумно рад» играть в одной команде с Уэстбруком, и что они идеально подходят друг другу.

Ранее, будучи соперниками, Уэстбрук и Беверли неоднократно конфликтовали на площадке и в медиа.

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