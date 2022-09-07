Патрик Беверли: «Лейкерс» и «Клипперс» – небо и земля»

Разыгрывающий Патрик Беверли сравнил свою новую команду с , за которые выступал с 2017 по 2021 год.

«Это совсем другое. Как небо и земля. Прогуливаясь по городу, вы получаете чуть ли не другой уровень уважения», – признался Беверли.

Ранее баскетболист неоднократно заявлял, что в последние годы «Клипперс» стали главной командой Лос-Анджелеса.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)