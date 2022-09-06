Рейтинг Уэстбрука в новой NBA 2K – 78. У Беверли 79

Стал известен рейтинг разыгрывающего «Лейкерс» в новой версии симулятора NBA 2K.

Показатель Уэстбрука составил 78.

Самый ценный игрок 2017 года уступает недавно приобретенному «озерниками» Патрику Беверли, рейтинг которого составил 79.

33-летний Уэстбрук в первом сезоне за набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)