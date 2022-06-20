Тайлер Хирро и его подруга ждут второго ребенка. Недавно девушка намекала на измены игрока «Хит»

Защитник и его подруга Катя Элиз Хенри сообщили о том, что ждут второго ребенка, который должен появиться на свет в январе 2023 года.

В начале июня девушка намекала на то, что баскетболист «Хит» изменял ей. Она выкладывала в социальных сетях цитату про измену с подписью «Это причиняет боль».

Тайлер и Катя Элиз познакомились перед началом карантина в 2020 году. Они воспитывают 9-месячную дочь.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге

Катя Элиз Хенри