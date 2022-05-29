Бэм Адебайо предстал в футболке с изображением Тайлера Хирро на пресс-конференции

Форвард «Майами» Бэм Адебайо был одет в футболку с изображением своего одноклубника Тайлера Хирро во время пресс-конференции перед седьмым матчем финала Востока против «Бостона» (3-3).
Ранее главный тренер «Хит» заявил, что Хирро не тренируется из-за травмы и может пропустить решающую встречу серии, которая пройдет сегодня ночью.
Баскетболист не выходил на площадку в трех последних матчах команды, так как получил растяжение паховых мышц.
В плей-офф-2022 Тайлер набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи.
Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока