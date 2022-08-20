Джейк Пол предложил Джимми Батлеру 250 000 долларов за то, чтобы тот провел с дредами весь сезон

Известный видеоблогер и боксер Джейк Пол в разговоре с защитником «Майами» похвалил новую прическу Джимми Батлера и предложил лидеру «Хит» 250 000 долларов за то, чтобы тот провел с дредами весь сезон.

«Тебе нравится новая прическа Джимми Батлера? По-моему, это огонь. Не знаешь, будет ли он играть с ней?

Эй, Джимми, я заплачу тебе 250 тысяч долларов, если ты будешь носить эту прическу весь сезон. Для него это, наверное, немного, но...» – заявил Пол.

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