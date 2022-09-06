Джейсон Уильямс: «За два года Чарльз Баркли принял участие в двух тренировках»

Бывший игрок «Сиксерс» Джейсон Уильямс рассказал о необычном подходе члена Зала славы к тренировочному процессу.

«Помню, как пришел на свою первую тренировку, тогда за команду играл Чарльз Баркли, который как раз не участвовал в занятии. Да он вообще никогда не тренировался! За два года Баркли принял участие в двух тренировках. Обычно он приходил в зал, падал на велотренажер и крутил педали на скорости одна миля в час», – заявил Уильямс.

Баркли играл в с 1984 по 2000 годы. В 1993-м стал самым ценным игроком лиги, 11 раз вызывался на Матчи всех звезд.

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