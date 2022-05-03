Чарльз Баркли: «Я разочарован Харденом, у него всего 4 броска во второй половине, а должно быть 25»

Эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал игру защитника «Сиксерс» в первом матче серии с «Хит» (92:106, 0-1).

Харден в понедельник набрал 16 очков (5 из 13 с игры) и 5 передач при 5 потерях.

«Я разочарован Харденом. «Сиксерс» вели после двух четвертей. Но потом он выходит и набирает 4 очка во второй половине. То есть он хорошо выглядел до перерыва, но потом по какой-то причине ограничился 4 очками во второй половине. Харден должен был атаковать чаще, что такое 4 броска? С учетом травмы Эмбиида их должно быть 25.

Сомневаюсь, что «Сиксерс» могли победить сегодня, но они хотя бы вели к перерыву... Харден должен был играть максимально агрессивно во второй половине», – заявил Баркли.

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