Чарльз Баркли – о словах Хардена про отсутствие давления: «Ты в Филадельфии, так что не надо врать»

Эксперт TNT, бывший игрок «Сиксерс» отреагировал на слова защитника филадельфийской команды про отсутствие давления перед стартом плей-офф.

«Джеймс Харден, ты говоришь, что не испытываешь давления? Приятель, лучше подумай еще раз.

Ребята в Филадельфии не допустят, чтобы ты вышел на площадку и играл плохо. На тебя будет оказываться больше давления, чем на любого другого игрока в плей-офф. Удачи тебе! Не надо врать, Джеймс», – заявил Баркли.

В первом раунде «Филадельфия» сыграет с «Торонто».

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается