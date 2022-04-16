Чарльз Баркли – о словах Хардена про отсутствие давления: «Ты в Филадельфии, так что не надо врать»

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Эксперт TNT, бывший игрок «Сиксерс» Чарльз Баркли отреагировал на слова защитника филадельфийской команды Джеймса Хардена про отсутствие давления перед стартом плей-офф.

«Джеймс Харден, ты говоришь, что не испытываешь давления? Приятель, лучше подумай еще раз.

Ребята в Филадельфии не допустят, чтобы ты вышел на площадку и играл плохо. На тебя будет оказываться больше давления, чем на любого другого игрока в плей-офф. Удачи тебе! Не надо врать, Джеймс», – заявил Баркли.

В первом раунде «Филадельфия» сыграет с «Торонто».

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

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