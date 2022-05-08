«Они не выиграют титул и потеряют два года Эмбиида». Баркли считает, что «Сиксерс» пожалеют, что выменяли Хардена

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что пожалеет о решении выменять у «Бруклина».

«Мне не нравится этот обмен по двум причинам. У «Сиксерс» есть два года, чтобы выиграть титул. Потому что Джеймс явно на спаде. Но если они не выиграют в этом сезоне, я думаю, им придется предложить ему 45 млн долларов в следующем сезоне, и они могут подписать 4-летнее продление на 200 млн.

Если «Сиксерс» дадут ему такие деньги, они должны будут уволить того, кто это сделает, потому что он убьет клуб на следующие 10-15 лет.

Я думаю, что они не выиграют чемпионат в ближайшие два года, и они потеряют два года , – сказал Баркли.

Харден имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (47,4 миллиона долларов) по своему нынешнему контракту с клубом. Он может воспользоваться данной опцией и этим летом подписать продление соглашения на 4 года и сумму 227 миллионов долларов.

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