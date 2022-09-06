«Лейкерс» не планируют отлучать Расселла Уэстбрука от команды, если не смогут обменять его

В планы не входит отлучение разыгрывающего от команды, если клубу не удастся обменять 33-летнего баскетболиста до открытия тренировочного лагеря.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, подобная вероятность «крайне низка».

Новый главный тренер «озерников» после назначения говорил о том, что собирается подобрать для самого ценного игрока 2017 года подходящую роль.

Ожидается, что Уэстбрук посетит тренировочный мини-лагерь , который должен состояться в ближайшие дни.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)