В планы «Лейкерс» не входит отлучение разыгрывающего Расселла Уэстбрука от команды, если клубу не удастся обменять 33-летнего баскетболиста до открытия тренировочного лагеря.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, подобная вероятность «крайне низка».
Новый главный тренер «озерников» Дарвин Хэм после назначения говорил о том, что собирается подобрать для самого ценного игрока НБА 2017 года подходящую роль.
Ожидается, что Уэстбрук посетит тренировочный мини-лагерь Леброна Джеймса, который должен состояться в ближайшие дни.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)