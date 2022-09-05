Ожидается, что Расселл Уэстбрук посетит тренировочный мини-лагерь Леброна Джеймса

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс перед официальным предсезонным тренировочным лагерем команды любит проводить мини-лагерь для своих одноклубников.
Мини-лагерь этого года должен состояться в ближайшие дни. Ожидается, что в нем примет участие разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук.
До начала официального тренировочного лагеря «Лейкерс» осталось 20 дней. Ранее сообщалось, что клуб может нарастить усилия по обмену Уэстбрука по мере приближения тренировочного лагеря.
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