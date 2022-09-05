Ожидается, что Расселл Уэстбрук посетит тренировочный мини-лагерь Леброна Джеймса

Суперзвезда перед официальным предсезонным тренировочным лагерем команды любит проводить мини-лагерь для своих одноклубников.

Мини-лагерь этого года должен состояться в ближайшие дни. Ожидается, что в нем примет участие разыгрывающий «Лейкерс» .

До начала официального тренировочного лагеря «Лейкерс» осталось 20 дней. Ранее сообщалось, что клуб может нарастить усилия по обмену Уэстбрука по мере приближения тренировочного лагеря.

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