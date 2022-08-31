Уэстбрук и Беверли готовы играть вместе

Разыгрывающий и новобранец команды Патрик Беверли уже обсуждали совместное выступление, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Главный тренер калифорнийцев заверил игроков, что планирует использовать некоторые пятерки, в которых будут присутствовать оба.

Уэстбрук и Беверли неоднократно вступали в конфликт на площадке и в медиа. После обмена в «Лейкерс» Беверли публично поддержал своего нового одноклубника.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)