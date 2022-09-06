Байрон Скотт: «Клипперс» хороши, но они же «Клипперс». Пусть для начала возьмут хотя бы один титул»

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Известный в прошлом игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт оценил потенциал соседей 17-кратных чемпионов «Клипперс».

«Хм, «Клипперс» хороши. Но они же «Клипперс», понимаете меня? Остановимся на этом. Я не могу говорить о них уважительные вещи, пока они что-нибудь не выиграют. Как-то так. 

Сколько там у нас титулов? 17? Ну, неплохо. Пусть для начала «Клипперс» возьмут один титул. Хотя бы один. Потом поговорим», – заявил Скотт.

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