Леброн поддержал Джона Уолла, который рассказал о ментальных проблемах

Разыгрывающий Джон Уолл признался, что ему тяжело дались последние годы жизни, когда баскетболист столкнулся с проблемами карьерного плана и в личной жизни.

«Последние два с половиной года – самый сложный отрезок в моей жизни. В какой-то момент у меня были суицидальные мысли», – отметил Уолл.

Звездный форвард поддержал Уолла, сделав репост твита своего бизнес-партнера Пола Риверы.

, мы всегда готовы поддержать тебя. В любой момент», – написал Ривера.

«В абсолютно любой момент! У тебя не должно быть сомнений на этот счет, бро! Горжусь тобой», – добавил Леброн.

У Леброна – Короля Джеймса – теперь корона даже на зубах