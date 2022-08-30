Леброн поддержал Джона Уолла, который рассказал о ментальных проблемах

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл признался, что ему тяжело дались последние годы жизни, когда баскетболист столкнулся с проблемами карьерного плана и в личной жизни.
«Последние два с половиной года – самый сложный отрезок в моей жизни. В какой-то момент у меня были суицидальные мысли», – отметил Уолл.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал Уолла, сделав репост твита своего бизнес-партнера Пола Риверы.
«Джон Уолл, мы всегда готовы поддержать тебя. В любой момент», – написал Ривера.
«В абсолютно любой момент! У тебя не должно быть сомнений на этот счет, бро! Горжусь тобой», – добавил Леброн.