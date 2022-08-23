Фанаты на арене Crypto.com смогут увидеть выход игроков из раздевалки

На домашней арене и .com в ближайшие три года появятся новые возможности для болельщиков.

Проект предусматривает создание лаунж-зоны со стеклянными стенами, через которые посетители смогут увидеть игроков, выходящих из раздевалки. Кроме того, несколько верхних секторов трибун преобразуют в террасу с видом на центр Лос-Анджелеса.

Также на арене будут установлены большие экраны, новые торговые точки и улучшенная звуковая система. Рядом с Crypto.com планируется возвести аллею с зелеными насаждениями и аттракционами.

Арена была построена в 1999 году и носила название Staples Center до 2021 года. Помимо «Лейкерс» и «Клипперс», на ней проводят домашние матчи «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA) и НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» ( ).

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову

Фото – Los Angeles Times