Фанаты на арене Crypto.com смогут увидеть выход игроков из раздевалки

На домашней арене «Лейкерс» и «Клипперс» Crypto.com в ближайшие три года появятся новые возможности для болельщиков.
Проект предусматривает создание лаунж-зоны со стеклянными стенами, через которые посетители смогут увидеть игроков, выходящих из раздевалки. Кроме того, несколько верхних секторов трибун преобразуют в террасу с видом на центр Лос-Анджелеса.
Также на арене будут установлены большие экраны, новые торговые точки и улучшенная звуковая система. Рядом с Crypto.com планируется возвести аллею с зелеными насаждениями и аттракционами.
Арена была построена в 1999 году и носила название Staples Center до 2021 года. Помимо «Лейкерс» и «Клипперс», на ней проводят домашние матчи «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA) и НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» (НХЛ).
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Фото – Los Angeles Times