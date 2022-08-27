«Портленду» прогнозируют наибольший прогресс в новом сезоне, «Юте» – наибольший регресс

«Портленд» осуществит наибольший прогресс по количеству побед в новом сезоне по сравнению с минувшим регулярным чемпионатом по прогнозам Vegas Ceasar Sportsbook.
В сезоне-2021/22 «Блэйзерс» перестраивали состав и закончили выступление с показателями 27-55. Ожидается, что команда сумеет приблизиться к 50% выигранных матчей.
Также значительный скачок в результатах ждут от «Лейкерс» и «Клипперс», которые столкнулись с травмами звездных игроков. Считается, что калифорнийские клубы одержат как минимум на 10 побед больше после возвращения лидеров
Букмекеры отмечают, что наибольший регресс по сравнению с прошлым сезоном будет у «Юты», которая обменяла Руди Гобера и рассматривает предложения по Доновану Митчеллу.
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