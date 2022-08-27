«Портленду» прогнозируют наибольший прогресс в новом сезоне, «Юте» – наибольший регресс

осуществит наибольший прогресс по количеству побед в новом сезоне по сравнению с минувшим регулярным чемпионатом по прогнозам Vegas Ceasar Sportsbook.

В сезоне-2021/22 «Блэйзерс» перестраивали состав и закончили выступление с показателями 27-55. Ожидается, что команда сумеет приблизиться к 50% выигранных матчей.

Также значительный скачок в результатах ждут от и , которые столкнулись с травмами звездных игроков. Считается, что калифорнийские клубы одержат как минимум на 10 побед больше после возвращения лидеров

Букмекеры отмечают, что наибольший регресс по сравнению с прошлым сезоном будет у «Юты», которая обменяла и рассматривает предложения по .

Самые опасные люди в мире. Краткая история «Джейл Блейзерс»