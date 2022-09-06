Александр Дирацуян: «Обе победы Москвы в Спартакиаде невероятно тяжелые»

Главный тренер женской сборной Москвы по баскетболу 3×3 Александр Дирацуян прокомментировал победу команды 5х5 в финале Спартакиады над Свердловской областью (74:54).

Сборная Москвы 3×3 также стала победителем Спартакиады.

«По энергозатратам, по нервам - обе победы невероятно тяжелые. Вы же помните, каким был турнир 3×3: что ни победа - то с разницей в один мяч. И здесь тоже: каждая игра на нервах. Седых волос на голове у меня сильно прибавилось, я так подозреваю.

Верили в победу еще до матча. Но он складывался поначалу очень непросто. В первой половине девушки выглядели зажатыми, были непохожи на себя. Я даже не мог понять, наша это команда или не наша.

Можно ли назвать джокером 21‑летнюю Марию Крымову? Не то чтобы мы ее прятали! У нее бывали удачные игры и раньше, она здорово помогла нам в плей‑офф Премьер‑лиги. Стабильности ей, как любому молодому игроку, пока не хватает, но она очень здорово развивается. Мы видимся каждый день на тренировках, поэтому я знаю, на что она способна. Уверен, что скоро она еще удивит всех нас», – заявил Дирацуян.

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