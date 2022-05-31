Анна Лешковцева близка к завершению карьеры

Анна Лешковцева, капитан МБА, может завершить свою карьеру в нынешнее межсезонье.

Лешковцева выступает за московскую команду с сезона-2013/14. Как сообщает «Свободный агент», баскетболистка намерена официально объявить о завершении карьеры в августе, но существует небольшая вероятность, что она передумает.

Анна – самая титулованная российская баскетболистка 3х3. В этом виде спорта она является победителем и MVP чемпионата мира (2017), чемпионкой Европы (2014, 2017).

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