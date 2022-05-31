Анна Лешковцева близка к завершению карьеры

Теги чемпионат России жен Баскетбол 3х3 МБА жен Анна Лешковцева Баскетбол

Анна Лешковцева, капитан МБА, может завершить свою карьеру в нынешнее межсезонье.

Лешковцева выступает за московскую команду с сезона-2013/14. Как сообщает «Свободный агент», баскетболистка намерена официально объявить о завершении карьеры в августе, но существует небольшая вероятность, что она передумает.

Анна – самая титулованная российская баскетболистка 3х3. В этом виде спорта она является победителем и MVP чемпионата мира (2017), чемпионкой Европы (2014, 2017).

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные