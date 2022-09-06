Москва стала победителем женской Спартакиады

Сборная Москвы стала победителем женской Спартакиады. В финале столичная команда взяла верх над Свердловской областью – 74:54.

Спартакиада

Женщины

Финал

Москва – Свердловская область – 74:54 (12:17, 15:14, 25:6, 22:17)

МОСКВА: Крымова (23), Глонти (12), Голдырева (8), Петрушина (8), Майга (8), Черен (7), Евдокимова (6), Кириллова (2), Лешковцева (0), Савкович (0), Кошечкина (0).

СО: Шилова (14), Ражева (14), Вадеева (10), Завьялова (6 + 8 передач), Репникова (4), Левченко (4), Косу (2), Столяр (0), Тихоненко (0).

Матч за 3-е место

Курская область – Московская область – 78:69

КО: Шабанова (20), Ол. Фролкина (14), Комарова (10), Абайбурова (10).

МО: Игнатова (24).

По итогам женского турнира Всероссийской спартакиады были определены его лучшие игроки. Обладателем титула MVP стала центровая Москвы Жосселина Майга.

В символическую пятерку вошли разыгрывающая Мария Крымова (Москва), атакующий защитник Дарья Игнатова (Московская область), легкий форвард (Свердловская область), тяжелый форвард Виктория Черен (Москва) и центровая (Курская область).

Ранее победителем мужской Спартакиады также стала команда Москвы.

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