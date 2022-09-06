Москва стала победителем женской Спартакиады

Сборная Москвы стала победителем женской Спартакиады. В финале столичная команда взяла верх над Свердловской областью – 74:54.
Спартакиада
Женщины
Финал
Москва – Свердловская область – 74:54 (12:17, 15:14, 25:6, 22:17)
МОСКВА: Крымова (23), Глонти (12), Голдырева (8), Петрушина (8), Майга (8), Черен (7), Евдокимова (6), Кириллова (2), Лешковцева (0), Савкович (0), Кошечкина (0).
СО: Шилова (14), Ражева (14), Вадеева (10), Завьялова (6 + 8 передач), Репникова (4), Левченко (4), Косу (2), Столяр (0), Тихоненко (0).
Матч за 3-е место
Курская область – Московская область – 78:69
КО: Шабанова (20), Ол. Фролкина (14), Комарова (10), Абайбурова (10).
МО: Игнатова (24).
По итогам женского турнира Всероссийской спартакиады были определены его лучшие игроки. Обладателем титула MVP стала центровая Москвы Жосселина Майга.
В символическую пятерку вошли разыгрывающая Мария Крымова (Москва), атакующий защитник Дарья Игнатова (Московская область), легкий форвард Анастасия Шилова (Свердловская область), тяжелый форвард Виктория Черен (Москва) и центровая Елизавета Шабанова (Курская область).
Ранее победителем мужской Спартакиады также стала команда Москвы.
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