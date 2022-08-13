Баскетболистка сборной России 3x3 и МБА Анастасия Логунова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Награждение, которое прошло в рамках празднования Дня физкультурника в Москве, проводил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Государственные награды призерам Игр XXXII Олимпиады в Токио были присуждены указом президента РФ 11 августа 2021 года.

Логунова в составе российской команды дошла до финала турнира 3х3 и стала серебряным призером Олимпиады в Токио

«Очень радостный и волнительный момент. Не каждый день получаешь такие награды, да еще и когда их вручает министр спорта. О церемонии ко Дню физкультурника узнала в июле – и здорово, что смогла поучаствовать. Это еще одна возможность вспомнить наше историческое достижение на Олимпиаде в Токио. Спасибо моим партнершам по сборной и всей команде РФБ – они проделали огромную работу и сделали это серебро возможным», – сказала Логунова.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?