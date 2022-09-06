Гилберт Аренас: «Легко могу поставить Карри вместо Берда в Топ-10. По стилю игры Лэрри напоминает динозавра»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри уже сейчас заслуживает включения в Топ-10 всех времен.
По мнению Аренаса, некоторые из легенд на фоне 2-кратного MVP со своим стилем игры смотрятся как «динозавры».
«Мы пытаемся сравнивать стиль игры Карри со стилем динозавров, понимаете? И вот кто-то возражает мне: «Как же так, ты считаешь, что можно убрать из десятки Лэрри Берда?» А я отвечаю: «Да легко. Запросто, я делаю это очень легко».
Игра сильно изменилась, стала гораздо быстрее. Я вообще не могу делать какие-то сравнения с тем, что происходило в баскетболе до 90 года. Не могу поставить представителей тех лет в мой личный Топ-10. Билл Расселл? Он тоже вне мой десятки», – заявил Аренас.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия