Гилберт Аренас: «Легко могу поставить Карри вместо Берда в Топ-10. По стилю игры Лэрри напоминает динозавра»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что разыгрывающий «Уорриорз» уже сейчас заслуживает включения в Топ-10 всех времен.

По мнению Аренаса, некоторые из легенд на фоне 2-кратного MVP со своим стилем игры смотрятся как «динозавры».

«Мы пытаемся сравнивать стиль игры Карри со стилем динозавров, понимаете? И вот кто-то возражает мне: «Как же так, ты считаешь, что можно убрать из десятки ?» А я отвечаю: «Да легко. Запросто, я делаю это очень легко».

Игра сильно изменилась, стала гораздо быстрее. Я вообще не могу делать какие-то сравнения с тем, что происходило в баскетболе до 90 года. Не могу поставить представителей тех лет в мой личный Топ-10. ? Он тоже вне мой десятки», – заявил Аренас.

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