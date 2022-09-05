Димитрис Итудис оценил мем со Стефом Карри и Тайлером Дорси

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис оценил мем с суперзвездой и игроком греческой команды .

Дорси в матчах с Хорватией и Италией набирал 25,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру, реализуя 57,9% из-за дуги.

В твиттере BasketNews появилась картинка, на которой Дорси сравнивают с лидером по количеству 3-очковых попаданий Карри.

«Я знал об этом, знал об этом, знал об этом», – написал Итудис.

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